أولمبياد باريس 2024.. منتخب المغرب في مواجهة صعبة ضد الأرجنتين

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق اساحرة المستديرة بالوطن العربي، على موعد اليوم مع مباراة قوية تجمع بين منتخب المغرب ونظيره الأرجنتين في مستهل مباريات المجموعة الثانية لمسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.



وتشارك 3 منتخبات عربية في أولمبياد باريس هي: العراق والمغرب ومصر.

ويلعب العراق والمغرب في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا، في حين تلعب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من أوزبكستان وإسبانيا وجمهورية الدومينيكان.

وتنطلق مسابقة كرة القدم قبل حفل افتتاح أولمبياد باريس المقرر الجمعة القادم، وتستمر المباريات حتى الجمعة التاسع من أغسطس موعد المباراة النهائية.