موعد مباراة مصر والدومينيكان في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتحب مصر الأولمبي لكرة القدم لافتتاح مشواره بدورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024، اليوم الأربعاء، بمواجهة نظيره الدومينيكان في ضربة البداية للفراعنة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

موعد مباراة مصر والدومينيكان في أولمبياد باريس 2024

تنطلق صافرة مباراة مصر والدومينيكان في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ويسبقها في نفس المجموعة لقاء إسبانيا مع أوزبكستان الساعة الرابعة عصرًا فى العاصمة باريس.

القناة الناقلة لمباراة مصر والدومينيكان في أولمبياد باريس 2024

وتذاع المباراة بين مصر ومنافسه الدومينيكان عبر قناة بي ان سبورتس 1 بصوت المعلق علي محمد علي وكذلك قناة الرياضية المغربية.

منتخب مصر الأولمبي ينهي استعداداته لمباراة الدومينيكان

اختتم المنتخب الأولمبي تحت قيادة البرازيلي ميكالي استعداداته لمواجهة جمهورية الدومينيكان بمدينة نانت فى الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك بأداء تدريب خفيف وضع خلاله ميكالى المدير الفني للمنتخب اللمسات الأخيرة للتشكيل والخطة.

شهد التدريب حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة واللواء حلمي مشهور عضو المجلس والكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب.

وحرص جمال علام على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المباراة وطالبهم ببذل قصاري جهدهم لرفع علم مصر عاليا مشددا على ثقته فى قدرتهم على تحقيق طموحات الجماهير ووصفهم بأنهم لاعبون ابطال وشجعان فى مثل هذا المناسبات الكبري وعليهم التأكيد على ذلك فى ضربة البداية وكل مباريات البطولة.

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