منتخب الجودو يطير إلى فرنسا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - توجهت بعثة المنتخب الوطني للجودو بقيادة المدير الفني الياباني إيزومي هيروشي، إلى فرنسا صباح اليوم الأربعاء، للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل بالعاصمة الفرنسية.

وتضم بعثة المنتخب الوطني للجودو كل من، يسري سامي في منافسات وزن 60 كجم، وعبد الرحمن عبد الغني في منافسات وزن 81 كجم، ويرافقهم المدير الفني الياباني إيزومي هيروشي، ويرافقهم مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري. ويفتتح يسري سامي مشاركة الجودو المصري بالدورة الأولمبية في منافسات 60 كجم يوم 27 يوليو، ويأتي خلفه عبد الرحمن عبد الغني في منافسات وزن 81 كجم يوم 30 يوليو.

وخاض المنتخب الوطني للجودو استعدادات قوية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، كان آخرها معسكرا مغلقا استمر لمدة 35 يوما في اليابان، تحت إشراف إيزومي هيروشي. ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، أن المنتخب جاهز للمشاركة في أولمبياد باريس، وأن المنافسات في الدورات الألعاب الأولمبية تكون صعبة للغاية وتضم أفضل وأقوى اللاعبين على مستوى قارات العالم.

وأوضح مرزوق، أن اللاعبين لديهم إصرار كبير على تحقيق إنجاز تاريخي يكتب في سجل إنجازات الجودو المصري، وأن الفريق خاض استعدادات قوية داخليا وخارجيا.