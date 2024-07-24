تصريح جديد من وزير الرياضة بشأن أزمة الراحل أحمد رفعت

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هناك إجراء قانونيا وتحقيقات فى أزمة أحمد رفعت وسوف يتم الإعلان عنها فى وقتها فور الانتهاء من بعض الأمور.

وفي تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة "اون تايم سبورت إف إم" اليوم الأربعاء، قال صبحي: "المنتخب الأولمبى لابد من دعمه حاليا تحت قيادة البرازيلى ميكالى الحاصل على ذهبية مع منتخب بلاده، ولديه قدرات تدربية قوية".

وأضاف وزير الرياضة: "أزمة اللاعبين الكبار جاءت بسبب عدم إدراج الأولمبياد ضمن التوقف الدولى وهناك منافسات محلية مستمرة حتى الآن وهذا الأمر غير طبيعى حيث كان لابد من انتهاء الدورى الممتاز منذ شهرين وسوف يتم عمل حل هذه الأزمة المواسم المقبلة عقب اختيار مجلس إدارة لاتحاد الكرة ورابطة أندية عقب انتهاء الدورة الأولمبية المقامة فى باريس".

وتابع: "هناك بعض الأطراف تتدخل فى خلق بعض الأمور قبل بدء أو اقتراب انتخابات الاتحادات الرياضية لذلك نتعامل مع تلك الأحاديث بشكل قانونى وسليم، وهناك دراسة من قبل الطب الرياضى أن هناك شخصا من كل 80 ألف رياضى معرض لتوقف القلب على الوجه العام وتم عمل بعض الدورات التدريبية من قبل الأطباء لعمل الإسعافات الأولية على الفور لحين الانتقال إلى المستشفى وهذا الأمر حدث مع أحمد رفعت".

وواصل الوزير: "أتمنى التوفيق للتوأم حسام وإبراهيم مع منتخب مصر، حيث كنا نمتلك البرتغالى كيروش من أفضل المدربين أيضا".

واختتم الدكتور أشرف صبحى تصريحاته بالقول: "ندعم الاستثمار فى الأندية الرياضية وأتمنى انتهاء الموسم الكروى بجميع الأزمات ثم نبدأ فى حل كل هذه الأمور".