9 غيابات في الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يفتقد نادي الزمالك أكثر من لاعب في مباراته المقبلة أمام بيراميدز بعد أن حقق الأبيض الفوز على الداخلية في المباراة التي انتهت بفوز كتيبة جوميز بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 26 يوليو الجاري، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

غيبات الزمالك أمام بيراميدز

ويغيب عن فريق الزمالك في مباراة بيراميدز 9 لاعبين هم: أحمد سيد زيزو وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال لانضمامهم لمنتخب مصر الأولمبي الذي يفتتح مشواره في أولمبياد باريس 2024، اليوم بمواجهة الدومينيكان.

كما يغيب محمود حمدي الونش، ومحمد عبد الشافى وأحمد حمدي للتأهيل من الرباط الصليبى، كما يغيب الثنائى حمزة المثلوثي ومهاب ياسر للإيقاف بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة أمام الداخلية في المباراة السابقة.

وشهدت الساعات الماضية تلقى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضا سعوديا للرحيل عن القلعة البيضاء، حيث ينتهي عقده مع الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

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