غيابات مؤثرة في صفوف الأهلي أمام المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يفتقد النادي الأهلي أكثر من لاعب في مباراته المقبلة أمام المصري البورسعيدي بعد أن حقق الأحمر الفوز على بيراميدز في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي، وانتهت بفوز كتيبة كولر بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فوز الأهلي على بيراميدز رفع رصيده إلى النقطة رقم 66 في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 26 مباراة، بينما تجمد رصيد فريق بيراميدز عند النقطة رقم 68 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2024 من 29 لقاء.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على بيراميدز

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع المصري يوم الجمعة المقبل الموافق 26 يوليو ضمن منافسات مؤجلات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام المصري

ويغيب علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وأحمد عبد القادر، بسبب الإصابة، كما سيفتقد الأهلي خدمات خالد عبدالفتاح للإيقاف، بعد الطرد في مباراة بيراميدز الأخيرة.

وأيضًا يستمر غياب الثلاثي أحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وكريم الدبيس، بسبب انضمامهم إلى المنتخب الأولمبي، الذي يشارك في أولمبياد باريس 2024، كما ويغيب مروان عطية عن مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي، بسبب حفل زفافه الذي يقام اليوم الأربعاء، كما لم يتضح موقف اليو ديانج حتى الآن من السفر إلى الخلود السعودي.

وبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق المصري بالفيديو استعدادا لمباراة الفريقين الجمعة القادم في بطولة الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفني صفحة مباراة بيراميدز.

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