أولمبياد باريس 2024.. الكشف عن قائمة منتخب مصر لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الأربعاء، عن القائمة النهائية لمنتخب مصر لكرة اليد المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024، والتي ضمت 17 لاعبًا بقيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور.

ويقع منتخب مصر لكرة اليد في المجموعة الثانية رفقة كلا من: الدنمارك، النرويج، المجر، فرنسا، والأرجنتين، بعد أن تأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بعد تتويجه بطلاً لكأس أمم أفريقيا لكرة اليد التي أقيمت في مصر يناير الماضي.

ويفتتح منتخب مصر لكرة اليد مشواره في أولمبياد باريس 2024، بمواجهة المجر يوم السبت المقبل الموافق 27 يوليو الجاري، ويلتقي في الجولة الثانية أمام الدنمارك، ثم يلعب ضد منتخب فرنسا يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو، بعدها يلتقي النرويج يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس، ويختتم دور المجموعات بمباراة الأرجنتين يوم الأحد 4 أغسطس.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد لـ أولمبياد باريس

حراس المرمى: كريم هنداوي، محمد علي.

جناح أيسر: عمر الوكيل بكار.

ظهير أيسر: علي زين، أحمد هشام السيد دودو، عبد الرحمن فيصل.

صناع اللعب: يحيى الدرع، سيف الدرع.

ظهير أيمن: يحيى خالد، مهاب سعيد.

جناح أيمن: محمد سند.

الدائرة: إبرهيم المصري، أحمد عادل، محمد طارق.

قائمة الاحتياط: محمد عصام الطيار، أكرم يسري، خالد وليد.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا