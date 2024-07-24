أولمبياد باريس 2024.. حصاد 12 مشاركة مصرية في مسابقة كرة القدم (3)

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ منتخب مصر الأولمبي في تمام السادسة من مساء الأربعاء مشواره في مسابقة كرة القدم بدورة باريس الأولمبية 2024 وهي المشاركة الثانية عشرة لمصر في مسابقة لتكون الاكثر مشاركة على المستوى العربي والافريقي حيث بدأت مصر مشاركتها في الالعاب الاوليمبية قبل اكثر من 104 عام في دورة انتويرب البلجيكية عام 1920 .

وعلى الرغم من التاريخ الطويل للمشاركات المصرية في كرة القدم الا انها غابت عن تسجيل اسم منتخب مصر العريق في سجل الميداليات الاوليمبية حيث كان افضل مركز حققه المنتخب المصري هو الرابع في دورتين الاولى عام 1928 في امستردام والثانية عام 1964 في طوكيو .

المشاركة التاسعة : لوس انجلوس 1984

بعد غياب طويل دام لحوالي 20 عاما عاد المنتخب المصري لمسابقة كرة القدم الاوليمبية حيث غاب منذ عام 1964 الى عام 1984 حيث كان الغياب المصري قسريا لعدم المشاركة في العاب نيو مكسيكو عام 1968 بسبب حرب 1967 ثم الانسحاب من دورة ميونخ 1972 ومقاطعة دورتي مونتريال 1976 و موسكو 1980 رغم تأهل منتخب مصر بالفعل الى دورة موسكو 1980 .

منتخب مصر تأهل الى العاب لوس انجلوس 1984 بعد تصفيات صعبة ومباراتين ملحميتين امام منتخب الجزائر العائد من كأس العالم ونجح المنتخب المصري في التأهل ليكون في مجموعة ضمت ايطاليا وكوستاريكا ومنتخب الولايات المتحدة الامريكية الدولة المنظمة .

في اولى المباريات خسر منتخب مصر الذي كان يقوده تدريبيا الراحل محمد عبد صالح الوحش بهدف امام منتخب ايطاليا ثم نجح منتخب مصر في الفوز على كوستاريكا باربعة اهداف لهدف وسجل لمنتخب مصر محمود الخطيب وعماد سليمان ( هدفين ) و مجدي عبد الغني . وفي ثالث مباريات الدور الاول تعادل منتخب مصر بهدف لكل فريق مع منتخب الولايات المتحدة الامريكية وسجل هدف المنتخب المصري عماد سليمان ليتأهل منتخب مصر الى الدور الثاني .

في مباراة الدور الثاني خسر منتخب مصر بهدفين مقابل لاشىء امام منتخب فرنسا الذي كان يقوده تدريبيا هنري ميشيل الى جانب مجموعة من نجوم الكرة الفرنسية بطل اوربا في ذلك الوقت ليودع منتخب مصر البطولة .

المشاركة العاشرة : برشلونة 1992

تم تغيير نظام مسابقة كرة القدم الاوليمبية بمشاركة المنتخبات بلاعبين تحت 23 عاما و نجح منتخب مصر في التأهل الى العاب برشلونة من جديد حيث لعب في الدور الاول امام منتخب قطر وخسر بهدف مقابل لاشىء ثم خسر امام منتخب أسبانيا صاحب الملعب والذي احرز الميدالية الذهبية بعدها بهدفين ثم فاز على كولومبيا بأربعة اهداف مقابل ثلاثة وسجل اهداف منتخب مصر محمد يوسف و هادي خشبة ( هدفين ) و إبراهيم المصري ليخرج منتخب مصر من الدور الاول .

المشاركة الحادية عشرة : لندن 2012

مرة اخرى غاب منتخب مصر عن المشاركة الاوليمبية لمدة 20 عام وعاد عام 2012 في مدينة لندن وكانت البداية في الدور الاول امام منتخب البرازيل وخسر المنتخب المصري بثلاثة اهداف لهدفين و سجل للمنتخب المصري محمد ابو تريكة الذي كان احد ثلاثة لاعبين فوق سن 23 عاما شاركوا مع منتخب مصر و نجم مصر الاسطوري فيما بعد محمد صلاح .

المباراة الثانية لمنتخب مصر كانت امام نيوزيلندا وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وسجل هدف مصر محمد صلاح .

المباراة الثالثة نجح فيها منتخب مصر في الفوز على منتخب روسيا البيضاء بثلاثة اهداف لهدف حيث سجل لمنتخب مصر محمد صلاح و محمد أبو تريكة و مروان محسن ليتأهل المنتخب المصر للدور الثاني لكنه خسر امام اليابان بثلاثة اهداف مقابل لاشىء بعد طرد مدافعه محمود علاء في الدقائق الاولى ليودع البطولة .

المشاركة الثانية عشرة : طوكيو 2020

شارك منتخب مصر في العاب طوكيو ضمن مجموعة ضمت كل من أسبانيا والارجنتين واستراليا حيث نجح منتخب في اولى مبارياته في التعادل مع أسبانيا بطل اوربا سلبيا لكنه عاد وخسر امام منتخب الارجنتين بهدف مقابل لاشىء وفي ثالث المباريات فاز على منتخب استراليا بهدفين احمد ياسر ريان وعمار حمدي ليتأهل الى الدجور الثاني لكنه اصطدم بمنتخب البرازيل حامل اللقب و الذي حصل على الميدالية الذهبية للمرة الثانية بعدها ليخسر بهدف مقابل لاشىء ويودع البطولة .