أولمبياد باريس 2024.. موعد مباراة العراق وأوكرانيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب العراق الأولمبي فى الأولى مبارياته بأولمبياد باريس 2024 أمام منتخب أوكرانيا ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



وأوقعت القرعة العراق في المجموعة الثانية المثيرة رفقة منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا، مما يعد بمباريات قوية ومواجهة عربية منتظرة.



موعد مباراة العراق وأوكرانيا في أولمبياد باريس 2024



تقام مباراة العراق وأوكرانيا في أولمبياد باريس 2024، يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية بتوقيت المغرب، الرابعة بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وأوكرانيا في أولمبياد باريس 2024



تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث أولمبياد باريس 2024، ومنها مسابقة كرة القدم ومباراة العراق وأوكرانيا.