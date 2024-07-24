انتكاسة جديدة لأنسو فاتي في برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى فريق برشلونة الإسباني خبرا حزينا لجماهيره، في ظل التحضير للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نادي برشلونة أعلن اليوم الأربعاء أن المهاجم الإسباني أنسو فاتي، أصيب بضربة من قدمه اليمنى أثناء التدريب أمس الثلاثاء الماضي في سيوتات إزيسبورتيفا جوان ألابر ولن يسافر إلى جولة ما قبل الموسم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد ما حدث للدولي الإسباني يعد انتكاسه جديدة خصوصًا وأنه تعرض للعديد من الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

وقال النادي الكتالوني في بيانه بشأن إصابة اللاعب : "في جلسة التدريب يوم أمس الثلاثاء، أصيب لاعب الفريق الأول أنسو فاتي بجروح من قدمه اليمنى، سوف يتبع خطة علاج محافظة في برشلونة وسيتم تحديد عودته إلى التدريب من خلال شفائه".

وكان فاتي قد لعب الموسم الماضي معارًا في صفوف برايتون ألبيون الإنجليزي لكنه عاد هذا الصيف لصفوف البلوجرانا ضمن كتيبة هانز فليك.

أعلن برشلونة قبل أيام خضوع أراوخو إلى عملية جراحية عاجلة في فنلندا من أجل الشفاء الكامل ومن خلالها سيغيب عن المباريات حتى شهر ديسمبر المقبل.

وأجرى الطبيب لاسي لمبيني العملية الجراحية لمدافع البلوجرانا، بمشاركة طبيب النادي الكتالوني، ريكارد برونا، مع توقعات بغياب اللاعب عن المستطيل الأخضر لمدة تصل إلى 120 يوماً، ما يعني إمكانية عودته للمشاركة مع كتيبة هانز فليك قرب نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

ومن المرجح أن يغيب اللاعب الأوروجوياني عن مباريات برشلونة حتى ديسمبر وهي ضربة قاسية للمدرب هانز فليك، الذي يسعى للمنافسة على جميع البطولات.

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