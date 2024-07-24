الزمالك يصدر بيانًا رسميًا لأعضاء النادي

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اليوم الأربعاء، بيانا لأعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء ومحبيه، طالب فيه أعضاء الجمعية العمومية وجماهيره الغفيرة بالالتفاف حول النادي بعد تجاوز العديد من الأزمات خلال المرحلة الماضية.

ووجه مجلس الزمالك من خلال البيان الدعوة للجميع للالتفاف حول النادي ومجلس الإدارة مع تعهد بخطوات كبيرة سواء على صعيد البطولات أو مقر النادي.

وجاء نص بيان الزمالك كما يلي:

"السادة الأفاضل أعضاء و محبي نادي الزمالك، مجلس إدارة النادي منذ أن شرُف بثقتكم يبذل كل الجهد لتحقيق تطلعاتكم، ونؤكد أننا نحترم ونقدر كافة الأراء وقلوبنا وعقولنا مفتوحة لكم، نستقبل ونستمع بكل اهتمام إلى كل صاحب رأي.

ونحن على ثقة بأنكم تتفهمون و تقدرون كم و طبيعة الصعوبات والتحديات التي نواجهها، وأنه بوحدتنا وتكاتفنا جميعا سنتجاوزها بإذن الله.

وإن النجاحات التي تحققت في بعض الملفات الصعبة خلال شهور قليلة مثل سداد الغرامات الدولية الباهظة، وإلغاء إيقاف القيد والتعاقد مع لاعبين مميزين واستعاده هيبة و مكانة النادي قد أزعج أصحاب الفتن ومحترفي الوقيعة ونثق أن محاولاتهم اليائسة لن تجدي ولن توقف مسيرة العمل.

ندعوكم للالتفاف حول ناديكم ومجلس إدارته و نعاهدكم بأنكم ستشهدون في القريب خطوات أخرى جادة و ملموسة في كافه المجالات، وعلى الأخص الخدمات الاجتماعية وتطوير وتحديث حقيقي لمقر النادي على نحو يليق بكم.

نؤكد ونكرر أننا نعمل من أجلكم وبدعمكم وثقتكم سنتقدم معاً بنادينا إلى المكانة التي تليق بنا".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق بيراميدز يوم الجمعة المقبل 26 يوليو الجاري، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ18 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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