شريف العريان يمثل مصر في اجتماع الجمعية العامة للجنة الأولمبية الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الأربعاء الموافق 24 مارس في فرنسا النسخة 142 من اجتماعات الجمعية العامة للجنة الأولمبية الدولية بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وممثلي جميع الدول الأعضاء، ويمثل مصر في الاجتماعات المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية بالإضافة إلى حضور النائبة آية مدني بصفتها عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة العديد من المواضيع الهامة وقام المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية باسناد تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2030 إلى فرنسا فيما فازت سالت ليك سيتي في اوتا بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2034.

وتقام اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية على هامش استضافة فرنسا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.



وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.