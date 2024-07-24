أشرف صبحي: الكشف عن نتائج تحقيقات أزمة أحمد رفعت ستظهر في وقتها

ياسر رشاد - القاهرة - قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن هناك إجراءات قانونية وتحقيقات في أزمة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الراحل، وسيتم الإعلان عنها في وقتها فور الانتهاء من بعض الأمور.



وأضاف أشرف صبحى قائلاً: " المنتخب الأولمبي لابد من دعمه حاليا تحت قيادة البرازيلي ميكالي الحاصل على ذهبية مع منتخب بلادة ولديه قدرات تدربيه قويه، وأزمة اللاعبين الكبار جاءت بسبب عدم إدراج الأولمبياد ضمن الأجندة الدولية، وهناك منافسات محلية مستمرة حتى الآن وهذا الأمر غير طبيعي، و كان لابد من انتهاء الدوري الممتاز منذ شهرين وسيتم عمل حل هذه الأزمة المواسم المقبلة عقب اختيار مجلس إدارة لاتحاد الكرة ورابطة أندية عقب انتهاء الدورة الأولمبية المقامة في باريس ".



وتابع وزير الشباب والرياضة قائلاً:" هناك بعض الأطراف تتدخل في خلق بعض الأمور قبل بدء أو اقتراب انتخابات الاتحادات الرياضية لذلك نتعامل مع تلك الأحاديث بشكل قانوني وسليم، وهناك دراسة من قبل الطب الرياضي أن هناك شخص من كل 80 ألف رياضي معرض لتوقف القلب على الوجه العام وتم عمل بعض الدورات التدريبية من قبل الأطباء لعمل الإسعافات الأولية على الفور لحين الانتقال إلى المستشفى وهذا الأمر حدث مع أحمد رفعت ".



وأضاف:" أتمنى التوفيق للتوأم حسام وإبراهيم مع منتخب مصر و كان لدينا البرتغالي كيروش من أفضل المدربين أيضاً".



واختتم أشرف صبحى حديثة قائلاً: " ندعم الاستثمار في الأندية الرياضية، وفيما يخص أزمة حسين الشحات لاعب فريق الأهلي و المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز فلكل وقت حديث وأتمنى انتهاء الموسم الكروي بجميع الأزمات ثم نبدأ في حل كل هذه الأمور ".