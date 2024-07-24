عرض مغري للحصول على غوندوغان نجم برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء صحفية عن وجود عرض رسمي من الدوري القطري للحصول على خدمات لاعب برشلونة خلال الفترة الجارية من سوق الانتقالات.

وبحسب ما أكدته قناة esport3 أن الالماني إلكاي غوندوغان تلقى عرضا من نادي السد القطري بعقد لمدة 3 سنوات للرحيل عن برشلونة في الصيف الجاري.

وأوضحت أن غوندوغان يفكر جديا في العرض المغري من النادي القطري، وخاصة مع علمه برغبة البارسا في بيعه بسبب وضع النادي الاقتصادي ،كما يمكن للاعب أن ينتهز الفرصة ليطلب عرضا مضادا يحسن ظروفه.

ويرتبط غوندوغان بعقد مع نادي برشلونة حتى صيف 2025 مع وجود بند بأفضلية التجديد لموسم آخر.

يذكر أن غوندوغان كان أكثر اللاعبين في كتيبة المدرب السابق للبارسا، تشافي هيرنانديز خوضاً للدقائق بـ4180 دقيقة على مدار 51 لقاء.