أولمبياد باريس 2024.. حصاد 12 مشاركة مصرية في مسابقة كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ منتخب مصر الأولمبي في تمام السادسة من مساء الاربعاء مشواره في مسابقة كرة القدم بدورة باريس الأولمبية 2024 وهي المشاركة الثانية عشرة لمصر في مسابقة لتكون الأكثر مشاركة على المستوى العربي والأفريقي حيث بدأت مصر مشاركتها في الألعاب الأولمبية قبل اكثر من 104 عام في دورة انتويرب البلجيكية عام 1920.

وعلى الرغم من التاريخ الطويل للمشاركات المصرية في كرة القدم الا انها غابت عن تسجيل اسم منتخب مصر العريق في سجل الميداليات الاوليمبية حيث كان افضل مركز حققه المنتخب المصري هو الرابع في دورتين الاولى عام 1928 في امستردام والثانية عام 1964 في طوكيو.

المشاركة الرابعة : برلين 1936

جاءت مشاركة المنتخب المصري في دورة برلين 1936 مخيبة للامال بعدما ودع البطولة من الدوري الاول بالخسارة امام منتخب النمسا بثلاثة اهداف مقابل هدف وسجل هدف منتخب مصر الوحيد الراحل عبد الكريم صقر .

المشاركة الخامسة : لندن 1948

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عادت عجلة الدورات الاوليمبية الى الدوران من جديد وكالعادة كان المنتخب المصري هو المنتخب العربي والافريقي الوحيد الذي يشارك في الالعاب الاوليمبية حيث لعب مباراة واحدة امام منتخب الدانمارك وخسر بثلاثة اهداف لهدف سجله محمد الجندي ليخرج منتخب مصر من الدور الاول وفقا لنظام البطولة في ذلك الوقت.

المشاركة السادسة : هلسنكي 1952

شارك منتخب مصر في دورة هلسنكي عام 1952 ونجح في الفوز في اولى مبارياته على منتخب شيلي بخمسة اهداف مقابل اربعة اهداف سجل لمنتخب مصر محمد الضيظوي ثلاثة اهداف وشريف الفار هدفا و أحمد مكاوي هدفا ليتأهل الى الدور ربع النهائي لكنه واجه منتخب المانيا ليخسر بثلاثة اهداف لهدف سجله محمد الضيظوي ويودع البطولة من الدور الثاني .

المشاركة السابعة : روما 1960

في دورة روما 1960 لعب منتخب مصر ثلاثة مباريات خسر الاولى امام منتخب يوغسولافيا الذي احرز الميدالية الذهبية بنتيجة 6 / 1 وسجل هدف مصر عبده سليم ثم خسر المنتخب المصري امام بلغاريا بهدفين نظيفين ثم اختتم مبارياته بالتعادل مع منتخب تركيا بثلاثة اهداف لكل فريق وسجل اهداف منتخب مصر رأفت عطية و سمير قطب ( هدفين ) .

المشاركة الثامنة : طوكيو 1964

واحدة من اهم الدورات الاوليمبية التي شارك فيها المنتخب المصري حيث افتتاح مبارياته في الدور الاول بالتعادل مع منتخب البرازيل بهدف لكل فريق وسجل هدف المنتخب المصري محمد شاهين.

المباراة الثانية كانت امام منتخب تشيكوسلوفاكيا وخسر منتخب مصر بخمسة اهداف لهدف وسجل لمنتخب مصر مصطفى رياض ثم كانت المواجهة الثالثة امام منتخب كوريا الجنوبية وفازت مصر بعشرة أهداف مقابل لاشىء حيث سجل مصطفى رياض ستة اهداف و كل من شحتة و رفعت الفناجيلي و كمال عتمان و محمود حسن هدفا.

والتقي المنتخب المصري في دور الثمانية مع منتخب غانا بطل افريقيا في ذلك الوقت وفاز منتخب مصر بخمسة اهداف مقابل هدف حيث سجل لمنتخب مصر محمد بدوي هدفين و رفعت الفناجيلي هدفين ومصطفى رياض.

المنتخب المصري توقف عند الدور نصف النهائي حيث خسر امام منتخب المجر بستة اهداف ثم التقي ومع منتخب المانيا الشرقية في مباراة المركز الثالث والرابع وخسر بثلاثة اهداف مقابل هدف سجله رأفت عطية ليحصل منتخب مصر على المركز الرابع.