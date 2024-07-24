ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب العراق الأولمبي مباراة صعبة أمام نظيره أوكرنيا مساء اليوم، فى إطار منافسات أولمبياد باريس 2024.

تشكيل منتخب العراق المتوقع لمباراة أوكرانيا

حراسة المرمي: حسين حسن.

خط الدفاع: مصطفى سعدون، زيد تحسين، يوسف الإمام، أحمد مكنزي.

خط الوسط: كرار محمد، منتظر محمد، يوسف الأمين.

خط الهجوم: نهاد محمد، أيمن حسين، علي جاسم.

موعد مباراة منتخب العراق ضد أوكرانيا والقنوات الناقلة



ويلتقي العراق مع أوكرانيا اليوم الأربعاء 24 من يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب بارك أولمبيك ليون.

كما تنقل قنوات بي إن سبورتس مباراة العراق ضد أوكرانيا، الناقل الحصري للبطولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.