موقف كولر من رحيل بيرسي تاو عن الاهلي

كشف الإعلامي أمير هشام عن موقف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو عن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “إدارة النادي الاهلي تسوق بيرسي تاو للاحتراف في الدوري القطري، واللاعب أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق، خاصة وأن كولر لا يمانع في رحيله لتحقيق عائد مادي لشراء صفقات جديدة”.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الجمعة القادمة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق المارد الأحمر الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق بيراميدز بهدف دون رد، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وارتقى الاهلي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة، حصدها الفريق من 26 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الصدارة برصيد 68 نقطة، حصدها من 29 مباراة.