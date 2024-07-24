حقيقة مفاوضات الزمالك لخطف صفقة الاهلي المنتظرة

كشف نادي سوتشي الروسي حقيقة مفاوضات الزمالك لضم الدولي المغربي يحيى عطية الله، ظهير أيسر الفريق الأول خلال الفترة القادمة.

وارتبط اسم يحيى عطية الله بالانتقال إلى صفوف النادي الاهلي لتدعيم مركز الظهير الأيسر في فترة الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس، وغيابه عن الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم.

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وقال أندريه أورلوف، المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي في تصريحات صحفية: “لأول مرة أسمع عن اهتمام الزمالك، لم يتقدموا لنا بأي شيء رسمي أو تفاوض شفهي”.

من جانبه تحدث محسن المعادي، وكيل أعمال يحيى عطية الله في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “الشمس” عن حقيقة تدخل الزمالك في صفقة يحيى عطية الله من أجل مناقشة إمكانية ضمه للفريق الأبيض خلال الفترة القادمة.

وقال المعادي: “هذا أمر يبقى سري، هناك عروض من السعودية أيضًا، إلى جانب اهتمام من أندية روسية بعروض مغرية لضم عطية الله”.