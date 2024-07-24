اخبار الرياضه

حقيقة مفاوضات الزمالك لخطف صفقة الاهلي المنتظرة

0 نشر
0 تبليغ

يحيى عطية الله - منتخب المغرب

يحيى عطية الله - منتخب المغرب

كشف نادي سوتشي الروسي حقيقة مفاوضات الزمالك لضم الدولي المغربي يحيى عطية الله، ظهير أيسر الفريق الأول خلال الفترة القادمة.

وارتبط اسم يحيى عطية الله بالانتقال إلى صفوف النادي الاهلي لتدعيم مركز الظهير الأيسر في فترة الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس، وغيابه عن الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم.

اقرأ أيضًا: فيفا يصدم الزمالك في قضية بوطيب

وقال أندريه أورلوف، المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي في تصريحات صحفية: “لأول مرة أسمع عن اهتمام الزمالك، لم يتقدموا لنا بأي شيء رسمي أو تفاوض شفهي”.

من جانبه تحدث محسن المعادي، وكيل أعمال يحيى عطية الله في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “الشمس” عن حقيقة تدخل الزمالك في صفقة يحيى عطية الله من أجل مناقشة إمكانية ضمه للفريق الأبيض خلال الفترة القادمة.

وقال المعادي: “هذا أمر يبقى سري، هناك عروض من أيضًا، إلى جانب اهتمام من أندية روسية بعروض مغرية لضم عطية الله”.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا