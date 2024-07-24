ضربة قوية لـ الاهلي قبل مواجهة المصري بالدوري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل مواجهة نظيره المصري، المقرر لها الجمعة القادمة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن النادي الأهلي في مباراة المصري القادمة تسع لاعبين، وهم كالتالي..

علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وأحمد عبد القادر، بسبب الإصابات المختلفة التي ضربتهم في الفترة الماضية.

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ويفتقد الاهلى خدمات خالد عبدالفتاح للإيقاف، بسبب الطرد خلال مباراة بيراميدز الماضية التي فاز بها المارد الأحمر بهدف نظيف، كما يغيب الثلاثي أحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وكريم الدبيس، بسبب انضمامهم إلى المنتخب الاوليمبي، الذي يشارك في أولمبياد باريس 2024، كما يغيب مروان عطية بمناسبة حفل زفافه الذي يعقد اليوم.

وحقق النادي الاهلي الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق بيراميدز بهدف دون رد، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وارتقى الأحمر إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة، حصدها الفريق من 26 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الصدارة برصيد 68 نقطة، حصدها من 29 مباراة.