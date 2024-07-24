13 نجما خارج مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة

ضربت الغيابات صفوف فريقي الزمالك وبيراميدز قبل المواجهة القادمة التي تجمع الفريقين الجمعة القادمة، ضمن مباريات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة بيراميدز القادمة تسع لاعبين، وهم كالتالي..

أحمد سيد زيزو وحسام عبد المجيد، وزياد كمال، ومحمد شحاتة لانضمامهم للمنتخب الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

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كما يغيب عن نادي الزمالك في مباراة بيراميدز القادمة كل من محمود حمدى الونش، ومحمد عبد الشافى وأحمد حمدى للتأهيل من الرباط الصليبى، كما يغيب الثنائى حمزة المثلوثى ومهاب ياسر للإيقاف بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة أمام الداخلية في المباراة السابقة.

ويغيب عن نادي بيراميدز في مباراة الزمالك القادمة أربعة لاعبين وهم محمود صابر وإبراهيم عادل لتواجدهم مع المنتخب الاوليمبي الذي يستعد لخوض أولمبياد باريس 2024، كما يغيب فستون مايلي للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما يغيب محمد الشيبي بسبب طرده في مباراة الاهلي الأخيرة بالدوري المصري الممتاز.