"مصري جديد في الطريق".. السويحلي الليبي يكشف تفاصيل التعاقد مع محمود علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف وليد الترهوني، مدير التعاقدات في فريق السويحلي الليبي، تفاصيل التعاقد مع محمود علاء، لاعب الزمالك السابق، لتدعيم صفوف الفريق، مؤكدا على اقترابهم من ضم لاعب مصري جديد.

وقال الترهوني في تصريحات تلفزيونية عبر القناة الأولى: "أتممنا التعاقد مع محمود علاء لمدة موسم وإمكانية التجديد لموسم آخر، من أجل أن يتكيف اللاعب معنا".

وأضاف: "المفاوضات مع محمود علاء كانت إيجابية من أول يوم، وهو اقتنع بالمشروع الخاص بنا الذي يمتد لفترة تصل 8 سنوات، ونحن نعلم جيدا أنه لاعب كبير وإضافة مميزة".

وأوضح: "اقتربنا من ضم لاعب آخر في الدوري المصري ووصلنا معه إلى 70% من المفاوضات، وهو صفقة كبيرة بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته: "ونفس الأمر، لاعبنا جون أوكلي قريب من الانضمام لأحد الأندية الكبيرة في الدوري المصري".

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