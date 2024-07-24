تعرف على معلق مباراة مصر والدومينيكان في أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يفتتح منتخب مصر الأولمبي مشواره في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بمواجهة الدومينيكان في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، ويطمح البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب في حصد الميدالية الأولى في المشاركة رقم 13.

موعد مباراة مصر والدومينيكان

تقام مباراة مصر والدومينيكان، في السادسة مساء اليوم الأربعاء 24 يوليو، على ملعب "لا بوجوار"، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة التي تضم كل من، إسبانيا و الدومينيكان و أوزباكستان.

وتنقل مباراة مصر والدومينيكان على قناتي الكأس 5 وبي إن سبورتس 1.

معلق مباراة مصر والدومينيكان

وأعلن معلق قنوات بي إن سبورتس علي محمد علي، تعليقه على مباراة مصر والدومينيكان في أولمبياد باريس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

فيما يعلق سمير المعيرفي، على مباراة مصر والدومينيكان، عبر قناة الكأس 5.

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