وكيل عطية الله يفجر مفاجأة: الزمالك دخل المنافسة وهذا موقف الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف محسن المعادي وكيل أعمال المغربي يحيى عطية الله، لاعب فريق سوتشي الروسي، مفاجأة بشأن دخول نادي الزمالك في منافسة مع الأهلي على ضم اللاعب بجانب عروض أوروبية أخرى.

وقال "المعادي" في لقاء تلفزيوني عبر قناة "الشمس": "بالفعل تلقينا محادثات من جانب النادي الأهلي لضم يحيى عطية الله، ولا أعلم العرض المالي للأهلي".

أضاف: "لدينا اجتماع في الساعات المقبلة لحسم مصير يحيى عطية الله، وكل يوم نتلقى اتصالات من أندية أوروبية، بجانب النادي الأهلي الغني عن التعريف ولنا الشرف التعاون معه".

وأكمل: "تلقينا مؤخرا عرضا من نادي الزمالك لضم اللاعب، وأصبح حاليا هناك 3 فرق كبار يتنافسون على ضم يحيى عطية الله، ليس من بينهم بيراميدز، وهناك عروض سعودية وروسية ورواتب مغريه لضم اللاعب".

وأتم تصريحاته: "العرض الأنسب للنادي الروسي سيتم الموافقة عليه، من حيث المقابل المادي، بجانب رغبة اللاعب أيضا".

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