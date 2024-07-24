بالأسماء والأدلة.. تحرك عاجل من الأهلي ضد بيراميدز واتهام 8 أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم النادي الأهلي بمذكرتين، إلى رابطة الأندية المحترفة، ولجنة الانضباط ضد نادي بيراميدز، بد أحداث المباراة التي أقيمت بينهما يوم الإثنين الماضي.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على بيرميدز، بهدف دون رد، ببطولة الدوري المصري الممتاز، حيث شهدت المباراة أحداثا جدليا، من جانب لاعبي الفريقين، وتعرض المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز وخالد عبدالفتاح لاعب الأهلي للطرد.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، تقدم النادي الأهلي بمذكرتين، اتهم خلالهما 8 أشخاص من بيراميدز بالتجاوز تجاه الأحمر خلال المباراة.

أوضح المصدر، أن مذكرة الأهلي تضمنت فيديوهات تبرز تعدي أحمد الشناوي ومحمود زالاكا ومحمد الشيبي ثلاثي بيراميدز على حسين الشحات، وقت سقوطه حين كان الحكم الألماني للمباراة مشغولاً بمراجعة تقنية الفيديو قبل حالة الطرد.

أضاف، أن هناك فيديوهات تبرز إشارات معينة من محمد الشيبي وتصرفات بالاعتراض والتجاوز في حق جماهير الأهلي.

وأوضح أن هناك فيديوهات قدمتها إدارة الأهلي تبرز قيام محمود دونجا لاعب بيراميدز وهو يشير بعلامة الرشوة لجماهير الأهلي، في إشارة إلى أن نتيجة المباراة حسمت بهذا المعنى بجانب "اسكرين" لما دونه اللاعب ذاته عبر حسابه الرسمي إنستجرام عن إتهام للحكم بالرشوة.

وتابع المصدر، أن اللاعب الخامس هو مروان حمدي الذي قدم الأهلي فيديوهات للجنة الإنضباط ورابطة الأندية تبرز تجاوزه في حق جماهير القلعة الحمراء في وجود رئيس ناديه ممدوح عيد والمدير الرياضي هاني سعيد.

وأردف، أن هناك فيديوهات تبرز ثنائي من الجهاز الإداري لبيراميدز وهم يقذفون لاعبي الكرة بالأهلي بزجاجات المياه، بجانب تقديم "سكرين" لما دونه الإداري أحمد زاهر من وجود مجاملات وتحامل على بيراميدز.

وأتم تصريحاته، أن الشخص الثامن الذي تواجد في شكوى الأهلي هو ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز الذي تواجد وكان شاهداً على تجاوز لاعبيه ولم يثنهم عن ذلك بجانب مسئوليته المباشرة كونه مسؤولا رسميا عن النادي.

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