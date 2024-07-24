شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحث لاعبي الأهلي على مواصلة الانتصارات لحسم الدرع الـ44 والان مع تفاصيل الخبر

عقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبيه عقب مباراة إنبي يوم الاثنين الماضي، طالبهم خلالها بضرورة التركيز الشديد وبذل أقصى جهد لديهم من أجل حسم لقب الدوري المصري للموسم الحالي، بعدما قطع الفريق الأحمر شوطا كبيرا نحو حصد الدرع رقم 44 في تاريخه.

وحث كولر لاعبي الأهلي على ضرورة تحقيق الفوز في المباريات القادمة من أجل حسم درع الدوري مبكرا وصناعة رقم قياسي جديد عن طريق أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الفريق الأحمر، مؤكدا أن نسبة فريقه في حسم الدوري لا تزال 0% رغم الفوز على بيراميدز منافسه على حصد الدوري ذهابا وإيابا.

وطالب كولر اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز على المصري في مباراة الجمعة المقبل ببرج العرب، من أجل اعتلاء صدارة الدوري وخطف القمة من بيراميدز، لاسيما وأن الأخير سيخوض مواجهة قوية أمام الزمالك في نفس اليوم.

ويحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 23 هدف ، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.