شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: جلسة لبيب واللاعبين تم تحديدها قبل أسبوع ولم يمتنع أحد عن التدريب والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة والتي تؤكد رفض اللاعبين خوض التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء بسبب أزمة المستحقات المالية وطلبهم عقد اجتماع عاجل مع مجلس إدارة النادي.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365" عدم صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلا، موضحا أن اجتماع اللاعبين مع حسين لبيب رئيس الزمالك كان محددا له منذ أسبوع، لأن حسين لبيب أراد تحفيز اللاعبين وتوجيه الإشادة لهم لما قدموه خلال الموسم الحالي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وأضاف المصدر أن مجلس الإدارة قام بصرف جزء من مستحقات اللاعبين في الأيام الماضية قبل عقد جلسة اللاعبين بالأمس مع حسين لبيب رئيس النادي، مشددا على عدم صحة رفض اللاعبين خوض تدريب الأمس.

ويلتقى الزمالك مع نظيره بيراميدز يوم الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.