شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب تقريرا عن حالة أحمد عبد المنعم وفوزى استعدادا لبلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

طلب إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، تقريرا عن حالة ثنائى حراسة المرمى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزى لمعرفة مصيرهما من مواجهة بلدية المحلة، المقرر لها 30 يوليو الجارى، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دورى nile.

وغاب الثنائى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزى عن الإسماعيلى في مواجهة الجونة الماضية التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، رغم مشاركتهما في التدريبات التي سبقت المباراة.

ويأمل إيهاب جلال أن يكون الثنائى جاهز طبيا وفنيا لتدعيم صفوف الفريق أمام بلدية المحلة في المباراة المصيرية التي يسعى خلالها لتحقيق الفوز والنقاط الثلاثة من أجل تأكيد بقائه في الدورى الموسم المقبل.

وانتهت مباراة الإسماعيلى والجونة التى أقيمت باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من دوري nile، بالتعادل 1-1.

سجل هدف الإسماعيلى لاعبه محمد دسوقى فى الدقيقة 30 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم عبد العزيز السيد ضد مدافع الجونة، قبل أن يدرك الجونة التعادل فى الدقيقة 84 عن طريقه لاعبه أشرف مجدى، بهذه النتيجة رفع الإسماعيلى رصيده إلى النقطة 32 نقطة، بينما وصل الجونة للنقطة 33.