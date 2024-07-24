شكرا لقرائتكم خبر عن النني وزيزو يقودان تشكيل منتخب مصر الأوليمبي أمام الدومينكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ، في قائمة منتخب مصر الأوليمبي لأول مرة في تاريخه في المواجهة التي تجمع الفراعنة بجمهورية الدومينكان المقرر لها السادسة مساء اليوم في إطار منافسات المجموعة الثالثة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 9 أغسطس المقبل.

بينما يظهر محمد النني " قائد المنتخب " للمرة الثانية في أولمبياد باريس 2024 بعد ظهوره في أولمبياد لندن 2012.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبى أمام الدومينيكاناستقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة الدومينيكان اليوم.ويضم التشكيل المتوقع للفراعنة في الأولمبياد كلا من: "في حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: عمر فايد، حسام عبد المجيد، أحمد عيد، كريم الدبيس، والوسط: محمد النني، محمد شحاته، أحمد قطة، وفي الهجوم: إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل".

يبدأ منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، اليوم الأربعاء، مشواره بمواجهة قوية أمام نظيره الدومينيكان،

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى والدومينيكان فى أولمبياد باريسيلتقى منتخب مصر الأولمبى فى تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، مع منتخب الدومينيكان في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس. القناة الناقلة لمباراة مصر وجمهورية الدومينيكان

تنقل مباراة مصر وجمهورية الدومينيكان، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط.

وتسجل كتيبة الفراعنة خلال تلك النسخة مشاركة المنتخب المصري الأولمبي للمرة الثالثة عشر في تاريخه وذلك على الرغم من تأهله 15 مرة، لكنه انسحب مرتين، ويخوض المنافسات هذه المرة مع مجموعة قوية تضم منتخب إسبانيا، ومنتخب أوزباكستان، ومنتخب جمهورية الدومينيكان.



شارك المنتخب المصري الأولمبي في إثنى عشر نسخ ماضية خاض خلالها 36 مباراة حقق الفوز 11 مرة، وتعادل 5 مرات، بينما تلقى 20 هزيمة، سجل لاعبو الفراعنة 67 هدفًا وتلقت شباكهم 89 هدفا.