شكرا لقرائتكم خبر عن موقف عمرو السولية من عرض السويحلي الليبي والان مع تفاصيل الخبر

لم يحسم عمرو السولية لاعب وسط الأهلي موقفه من الانتقال إلى السويحلي الليبي أو تجديد عقده مع الفريق الأحمر حتى الآن، في ظل وجود مفاوضات متقدمة من جانب مسئولي النادي الليبي مع لاعب وسط الأهلي، لتدعيم صفوفوه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويفاضل السولية بين عرض التجديد مع الأهلي أو الانتقال إلى السويحلي الليبي والاستفادة من العرض المالي المغري المقدم من قبل النادي الليبي.

ودخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات خلال الفترة الماضية من أجل تجديد عقد السولية في الفترة القادمة، ووصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي على التجديد، قبل أن يدخل السويحلي في خط مفاوضات مع نجم وسط الفريق الأحمر ويبدأ اللاعب في دراسة العرض.

ويحاول النادي الليبي استغلال ضم عمرو السولية بالمجان في ظل انتهاء عقده مع الأهلي عقب نهاية الموسم الجاري، نظير إغراء اللاعب بالحصول على عقد مالي مغري لإغرائه بقبول العرض الليبي.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي قبل مباراة المصري المقر لها بعد غد ، الجمعة ، في الدوري ، للاستفسار منه عن موقف اللاعبين المصابين وتطورات البرنامج التأهيلي الذي يخضعون له في ظل معاناة الفريق الأحمر من 4 غيابات وهم علي معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولي، وجميعهم يحتاجوا بعض الوقت قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويستمر غياب علي معلول عن الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري في ظل حاجته لقرابة شهرين قبل التعافي من إصابته بقطع في وتر أكيلس، بينما لم يتحدد موقف عمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولي من اللحاق ببعض المباريات المتبقية للفريق الأحمر، أو استمرار غياب الثلاثي حتى نهاية الموسم الجاري وعدم لحاقهم بأيا من المباريات المتبقية من عمر الدوري.

يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.