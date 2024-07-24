شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر طاهر يخضع لفحص طبي لتحديد مدة غيابه عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يخضع طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي لفحص طبي لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه، بعد تعرضه لالتواء في الكاحل خلال عمليات الإحماء التي سبقت مباراة فريقه أمام بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الأخيرة، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

ويحسم الفحص الطبي والأشعة التي سيخضع لها طاهر مدة غيابه وموقفه من اللحاق بمباراة فريقه القادمة أو مواصلة الغياب حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي قبل مباراة المصري المقر لها بعد غد ، الجمعة ، في الدوري ، للاستفسار منه عن موقف اللاعبين المصابين وتطورات البرنامج التأهيلي الذي يخضعون له في ظل معاناة الفريق الأحمر من 4 غيابات وهم علي معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولي، وجميعهم يحتاجوا بعض الوقت قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويستمر غياب علي معلول عن الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري في ظل حاجته لقرابة شهرين قبل التعافي من إصابته بقطع في وتر أكيلس، بينما لم يتحدد موقف عمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولي من اللحاق ببعض المباريات المتبقية للفريق الأحمر، أو استمرار غياب الثلاثي حتى نهاية الموسم الجاري وعدم لحاقهم بأيا من المباريات المتبقية من عمر الدوري.

يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.