موعد مباراة مصر والدومينيكان اليوم في أولمبياد باريس ٢٠٢٤.. والقنوات المجانية الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستهل منتخب مصر لكرة القدم مشواره في أوليمبياد باريس 2024، بمواجهة الدومينيكان، في أولى مبارياته بدور المجموعات، في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء.

ويقع منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الثالثة، بدورة الألعاب الأوليمبية، رفقة كل من: إسبانيا، أوزبكستان، وجمهورية الدومينيكان.

وكان المنتخب الأوليمبي قد تأهل إلى أوليمبياد باريس 2024، بعدما احتل المركز الثاني في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في دولة المغرب وحقق المنتخب المغربي المركز الأول في البطولة.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع:

حمزة علاء في حراسة المرمى.

خط الدفاع.. أحمد عيد – عمر فايد - حسام عبد المجيد - كريم الدبيس.

وسط الملعب.. محمد النني - محمد شحاتة - أحمد عاطف قطة.

مثلث هجومي.. أحمد سيد زيزو – أسامة فيصل - إبراهيم عادل.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي والدومينيكان:

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس إكسترا، نقل دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مجانًا عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وإليك الترددات:

bein sports extra 1

التردد: 11054

الاستقطاب: H (أفقي)

معدل الترميز: 27500

bein sports extra 2 - bein sports extra 3

التردد: 12604

الاستقطاب: H (أفقي)

معدل الترميز: 27500 نايل سات

وتظهر القنوات للمشاهدين، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.