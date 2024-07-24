تردد قناة المغربية الرياضية المجانية الناقلة لمباراة مصر والدومينيكان في أولمبياد باريس اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت قناة الرياضية المغربية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، عن إذاعتها لمباراة مصر أمام الدومينيكان بشكل مباشر، اليوم في افتتاح أولمبياد باريس.

وستنقل قناة الرياضية المغربية، مباريات الجولة الأولي بالكامل من منافسات دور المجموعات لـ أولمبياد باريس.

تردد قناة الرياضية المغربية

القمر: النايل سات.

التردد: 11515.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

يستهل منتخب مصر لكرة القدم مشواره في أوليمبياد باريس 2024، بمواجهة الدومينيكان، في أولى مبارياته بدور المجموعات، في تمام السادسة مساء غد الأربعاء، الموافق 24 يوليو الجاري.

ويقع منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الثالثة، بدورة الألعاب الأوليمبية، رفقة كل من: إسبانيا، أوزبكستان، وجمهورية الدومينيكان.

وكان المنتخب الأوليمبي قد تأهل إلى أوليمبياد باريس 2024، بعدما احتل المركز الثاني في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في دولة المغرب وحقق المنتخب المغربي المركز الأول في البطولة.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع:

حمزة علاء في حراسة المرمى.

خط الدفاع.. أحمد عيد – عمر فايد - حسام عبد المجيد - كريم الدبيس.

وسط الملعب.. محمد النني - محمد شحاتة - أحمد عاطف قطة.

مثلث هجومي.. أحمد سيد زيزو – أسامة فيصل - إبراهيم عادل