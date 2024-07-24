أتلتيكو مدريد يقترب من انهاء صفقة ارتيم دوفبيك

ياسر رشاد - القاهرة - بات نادي أتلتيكو مدريد الاسباني قريبا للغاية من انهاء صفقة ضم مهاجم فريق جيرونا الاسباني ارتيم دوفبيك خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد المفاوضات التي جرت بين الناديين خلال الايام الماضية .

وكان ارتيم دوفبيك احد اهم الاهداف لفريق اتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لزيادة الفاعلية الهجومية لفريق العاصمة الاسبانية خاصة مع رحيل المهاجم الاسباني ألفارو موراتا الى نادي الميلان الايطالي .

وكانت المفاوضات بين الناديين قد وصلت عند نقطة التقاء بعد عرض اتلتيكو مدريد حوالي 40 مليون يورو لاتمام الصفقة واكدت صحيفة الموندو الاسبانية ان وكيل ارتيم دوفبيك سيسافر اليوم الى العاصمة الاسبانية مدريد للقاء ممثلي نادي أتلتيكو مدريد والاتفاق على كل الشروط الخاصة بتعاقده مع النادي .

واكدت صحيفة الموندو ان ارتيم دوفبيك لم يتدرب مع فريق جيرونا صباح الاربعاء وهو فيما يبدو استعدادا لانتقاله النهائي الى اتلتيكو مدريد حيث من المنتظر ان يتم توقيع العقود بين الناديين خلال الساعات القليلة القادمة .

يذكر ان دوفبيك ارتيم سجل الموسم الماضي 24 هدفا مع فريق جيرونا وقاده لاحتلال المركز الثالث والتأهل لاول مرة في تاريخه لخوض منافسات دوري أبطال اوربا .