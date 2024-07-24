لاعبون ينتظرون فرصة الاحتراف من بوابة أولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض المنتخب المصري الأولمبي اليوم، أولى مواجهاته في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في فرنسا "باريس 2024"، أمام منتخب الدومينيكان.

ومن المنتظر أن تقام المباراة الثانية للفراعنة يوم 27 من الشهر الحالي أمام أوزبكستان، بينما الأخيرة ستكون أمام إسبانيا يوم 30 يوليو.

وتضم قائمة المنتخب الوطني الأولمبي مجموعة من الشباب الطامح للإحتراف الخارجي، ويجد اللعب والمشاركة في أولمبياد باريس فرصة ذهبية لتسويق نفسه من أجل جذب العروض الخارجية.

ومن أبرز الأسماء التي تسعى لحلم الاحتراف من بوابة أولمبياد باريس 2024، هم حمزة علاء حارس النادي الأهلي، والذي يجد صعوبة في المشاركة محليا بسبب تواجد محمد الشناوي ومصطفى شوبير لحماية العرين الأحمر.

بينما في خط الدفاع نجد أن حسام عبدالمجيد لاعب الزمالك، رغم أنه يلعب بشكل أساسي في ناديه والمنتخب إلا أنه يحاول خوض تجربة الإحتراف الخارجي مستغلا سنه الصغير.

ولم يختلف الأمر عن أكثر من لاعب في المنتخب الأولمبي بداية من إبراهيم عادل نجم بيراميدز، الذي يمتلك موهبة كبيرة، ويعتمد عليه المدرب البرازيلي كثيرا.

ولم يتوقف الأمر عند الشباب فقط بل يسعى الثنائي أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، ومحمد النني لاعب الأرسنال السابق، إيجاد فرصة للعودة للقارة الأوروبية من جديد حيث سبق للثنائي الإحتراف في القارة العجوز.

المنتخب الأولمبي

بالنسبة لزيزو ينتهى عقده في الموسم المقبل مع الزمالك ويحاول استغلال وجوده مع المنتخب الأولمبي في دورة باريس 2024 للإحتراف مجددا.

بينما يعيش محمد النني فترة صعبة حيث أنه غير مرتبط بعقد مع نادي في الفترة الحالية، ويسعى لاستغلال تواجده مع المنتخب الأولمبي لتسويق نفسه واللعب مع أحد الأندية الكبار.

ويشارك في منافسات كرة القدم 16 منتخبا من 6 قارات مختلفة، على رأسها فرنسا والأرجنتين وإسبانيا، بجانب الثلاثي العربي، مصر والمغرب والعراق.

مواعيد مباريات اليوم في كرة القدم بأولمبياد باريس 2024



الأرجنتين ضد المغرب - الساعة 4 مساءا - بى ان سبورت 1HD

أوزيكستان ضد إسبانيا - الساعة 4 مساءا - بى ان سبورت 2 HD

مصر ضد الدومينيكان - الساعة 6 مساءا - بى ان سبورت 1HD

غينيا ضد نيوزيلندا - الساعة 6 مساءا - بى ان سبورت 1HD

اليابان ضدر باراجواي - الساعة 8 مساءا - بى ان سبورت 4 HD

العراق ضد أوكرانيا - الساعة 8 مساءا - بى ان سبورت 1HD

فرنسا ضد أمريكا - الساعة 10 مساءا - بى ان سبورت 2 HD

مالي ضد الكيان الصهيوني - الساعة 10 مساءا - بى ان سبورت 1HD