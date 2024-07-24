الأهلي والمصري البورسعيدي.. موعد المباراة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي يوم الجمعة في التاسعة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في دراسة فريق المصري بالفيديو استعدادا لمباراة الفريقين الجمعة القادم في بطولة الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صفحة مباراة بيراميدز في اطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز ويبدأ الفريق الاستعداد لمباراة المصري القادمة في الدوري.



وكان الأهلي حقق فوزًا مستحقًّا على نظيره بيراميدز، بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.