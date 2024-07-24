اخبار الرياضه

الأهلي والمصري البورسعيدي.. موعد المباراة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي يوم الجمعة في التاسعة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

 

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في دراسة فريق المصري بالفيديو استعدادا لمباراة الفريقين الجمعة القادم في بطولة الدوري الممتاز.

 

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صفحة مباراة بيراميدز في اطار منافسات مسابقة الممتاز ويبدأ الفريق الاستعداد لمباراة المصري القادمة في الدوري.


وكان الأهلي حقق فوزًا مستحقًّا على نظيره بيراميدز، بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا