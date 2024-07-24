طلب عاجل من كولر بشأن صفقات الاهلي الجديدة

توجه السويسري مارسيل كولرن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بطلب عاجل إلى إدارة المارد الأحمر، وذلك بشأن الصفقات الجديدة التي يسعى الأحمر لضمها في الميركاتو الصيفي.

وطلب كولر من إدارة النادي الاهلي سرعة إنهاء المفاوضات مع اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الفريق خلال الفترة القادمة.

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حسم مسئولو الاهلي ضم يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري لتدعيم مركز قلب الدفاع على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود بند بأحقية الشراء بنهاية فترة الإعارة.

ويفاوض الاهلي في الوقت الحالي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي لتدعيم مركز الظهير الأيسر بالفريق الأحمر، خاصة بعد إصابة علي معلول، كما يفاوض مسئولو الأحمر اللاعب محمد علي بن رمضان المحترف في الدوري المجري، وذلك تمهيدًا لضمه في وسط الملعب بعد تأكد رحيل ديانج إلى الدوري السعودي.

كما طلب كولر ضم مهاجم أجنبي جديد ولاعب جناح مميز، لتعويض النقص العددي الموجود في هذه المراكز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي الجمعة القادمة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.