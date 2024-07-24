طريقة مشاهدة مباراة المغرب والأرجنتين بأولمبياد باريس 2024

يستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الأرجنتين في تمام الرابعة عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن تنقل قنوات بي إن سبورتس مباراة المغرب والأرجنتين في تمام الرابعة عصرًا، لكونها الناقل الحصري لمباريات البطولة.

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ومن الممكن مشاهدة مباراة المغرب والأرجنتين عبر قناة الرياضية المغربية المفتوحة بتعليق هشام فرج، حيث يمكن ضبط القناة كالتالي..

تردد قناة beIN Sports HD 1 الناقلة لمباراة المغرب والأرجنتين

لقمر الصناعي: Eutelsat 8 West A

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3\2

تردد قناة الرياضية المغربية

القمر: النايل سات.

التردد: 11515.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

وأوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024 المنتخب المغربي في مجموعة قوية تضم منتخبات الأرجنتين وأوكرانيا والعراق.

ومن المقرر أن يشارك أيضًا المنتخب الاوليمبي المصري في أولمبياد باريس 2024 اليوم، حيث سيواجه منتخب جمهورية الدومنيكان.

وأوقعت قرعة أولمبياد باريس المنتخب المصري في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات جمهورية الدومنيكان وأوزباكستان وإسبانيا.