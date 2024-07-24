"جبيرة و غياب 5 سنوات".. حكاية ميدالية ذهبية مشتركة في أولمبياد طوكيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تنطلق دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، اليوم الأربعاء 24 يوليو، فيما يقام حفل الافتتاح على نهر السين يوم 26، لأول مرة خارج الملعب الرئيسي في تاريخ الأولمبياد.

ومع تبقي ساعات قليلة على انطلاق الأولمبياد، يعيد هذا الحدث الأذهان إلى مشهد لا ينسى في النسخة السابقة في طوكيو، وبالتحديد في منافسة الميدالية الذهبية في الوثب العالي، بين القطري معتز برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري.

حينها وصل الاثنين إلى رقم 2.37 في الوثب العالي، وفي 3 محاولات لم يحسم البطل، وفي لقطة لن ينساها الشعب الإيطالي، سأل برشم الحكم ما إذا كان يمكن مناصفة الذهبية بينهما، ليأتي الرد بالموافقة ويقول له تامبيري: "التاريخ يا صديقي"، وينفجر بفرحة هستيرية.

ولم تكن الفرحة الهستيرية بسبب حصد ذهبية الأولمبياد فقط، إذ سبق هذه اللقطة الدرامية، حرمان تامبيري من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بسبب الإصابة التي حرمت بطل العالم من تحقيق الميدالية.

واحتفظ تامبيري بالجبيرة لمدة 5 سنوات وأخذها معه في الأولمبياد لتحفيزه على تحقيق حلمه، وكتب عليها: "بطل أولمبياد طوكيو"، وهكذا حقق الإيطالي حلمه بعد 5 سنوات، وحصد برشم الذهبية الأولى في مسيرته، بعد فضيتين.

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