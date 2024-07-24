"الشيبي حاول تدمير مستقبل الشحات".. شبانة يوجه رسالة نارية لنادي بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

شن الإعلامي محمد شبانة، هجوما قويا على نادي بيراميدز، بعد الأحداث الأخيرة في مباراة الأهلي، التي أقيمت بينهما يوم الإثنين الماضي، وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون رد.

وقال شبانة خلال برنامجه عبر قناة etc: "لاعبي الأهلي ظلوا في الملعب يحتفلون مع جماهيرهم، وقرروا الدخول لغرف الملابس بعد نصف ساعة من نهاية المباراة، ورغم ذلك تعرض اللاعبين لاعتداءات بإلقاء الزجاجات".

وأضح: "الأهلي قرر تقديم شكوى رسمية موثقة بالصور والفيديوهات، منها تجاوز مروان حمدي لاعب بيراميدز، والاعتداء على حسين الشحات لاعب الأهلي أثناء سقوطه على الأرض والهجوم ضده من زلاكة وأحمد الشناوي والشيبي، وكذلك تصرفات الظهير الأيمن المغربي الشيبي والألفاظ الخارجة ضد الجمهور، وكذلك ما نشر على الحسابات الرسمية مثل محمود دونجا واتهامه لحكم المباراة بالرشوة، وكذلك اتهامات إداري بيراميدز أحمد زاهر للمسئولين".

وواصل: "هاني سعيد يقول أن هناك أخلاقيات ومبادئ تحكم نادي بيراميدز، والواضح أن هناك حالة انفلات داخل النادي، وهم أصبحوا يشعرون بالخطر بعد طوفان جماهير النادي الأهلي، وقالوا أنهم يحترمون الجماهير التي قام برفع أسعار التذاكر لهم".

وأكمل: "بيراميدز طول الوقت يطالب الأخلاق ولا يجوز ما حدث من حسين الشحات ضد الشيبي، ولكن الشيبي حاول تدمير لاعب الأهلي وإنهاء مسيرته كرويًا، كنت أتمنى من جميع اللاعبين ترك الشيبي لمعرفة ماذا سيفعل هل سيقوم بالاعتداء على حسين الشحات أم ماذا؟ ألوم على اللاعبين الإمساك به.. كانوا عليهم تركه تمامًا لنرى ماذا سيفعل؟".

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