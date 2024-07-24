"إحداهما ضد الكيان الصهيوني".. مباريات المنتخبات الأفريقية في الجولة الأولى بأولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
تنطلق الجولة الأولى من دور مجموعات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، بمباراتي أوزباكستان وإسبانيا، الأرجنتين والمغرب.
ويشارك 4 منتخبات أفريقية في أولمبياد باريس 2024، وهم المغرب وغينيا ومصر ومالي.
وجاء جدول مباريات المنتخبات الأفريقية اليوم في الجولة الأولى من مجموعات أولمبياد باريس، كالآتي:
الأرجنتين – المغرب، الساعة 4 عصرا
غينيا – نيوزيلندا، الساعة 6 مساءًا
مصر – جمهورية الدومينيكان، الساعة 6 مساءًا
مالي – الكيان الصهيوني، الساعة 10 مساءًا
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