"إحداهما ضد الكيان الصهيوني".. مباريات المنتخبات الأفريقية في الجولة الأولى بأولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة الأولى من دور مجموعات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، بمباراتي أوزباكستان وإسبانيا، الأرجنتين والمغرب.

ويشارك 4 منتخبات أفريقية في أولمبياد باريس 2024، وهم المغرب وغينيا ومصر ومالي.

وجاء جدول مباريات المنتخبات الأفريقية اليوم في الجولة الأولى من مجموعات أولمبياد باريس، كالآتي:

الأرجنتين – المغرب، الساعة 4 عصرا

غينيا – نيوزيلندا، الساعة 6 مساءًا

مصر – جمهورية الدومينيكان، الساعة 6 مساءًا

مالي – الكيان الصهيوني، الساعة 10 مساءًا

اقرأ أيضًا:

"جبيرة و غياب 5 سنوات".. حكاية ميدالية ذهبية مشتركة في أولمبياد طوكيو 2020