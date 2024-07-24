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"إحداهما ضد الكيان الصهيوني".. مباريات المنتخبات الأفريقية في الجولة الأولى بأولمبياد باريس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة الأولى من دور مجموعات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، بمباراتي أوزباكستان وإسبانيا، الأرجنتين والمغرب.

ويشارك 4 منتخبات أفريقية في أولمبياد باريس 2024، وهم المغرب وغينيا ومصر ومالي.

وجاء جدول مباريات المنتخبات الأفريقية اليوم في الجولة الأولى من مجموعات أولمبياد باريس، كالآتي:

الأرجنتين – المغرب، الساعة 4 عصرا

غينيا – نيوزيلندا، الساعة 6 مساءًا

مصر – جمهورية الدومينيكان، الساعة 6 مساءًا

مالي – الكيان الصهيوني، الساعة 10 مساءًا

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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