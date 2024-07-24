"أزعج أصحاب الفتن ".. مجلس الزمالك يصدر بيانا لأعضاء النادي والجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا، وجه خلاله عدد من الرسائل لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي والجماهير.

وجاء البيان الذي نشره من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالأعضاء، كالتالي: "السادة الأفاضل أعضاء ومحبي نادي الزمالك، مجلس إدارة النادي منذ أن شرف بثقتكم يبذل كل الجهد لتحقيق تطلعاتكم، ونؤكد أننا نحترم ونقدر كافة الآراء وقلوبنا وعقولنا مفتوحة لكم، نستقبل ونستمع بكل اهتمام إلى كل صاحب رأي".

وأوضح البيان: "ونحن على ثقة بأنكم تتفهمون وتقدرون كم وطبيعة الصعوبات والتحديات التي نواجهها، وأنه بوحدتنا وتكاتفنا جميعا سنتجاوزها بإذن الله، إن النجاحات التي تحققت في بعض الملفات الصعبة خلال شهور قليلة مثل سداد الغرامات الدولية الباهظة، وإلغاء إيقاف القيد والتعاقد مع لاعبين مميزين واستعادة هيبة ومكانة النادي قد أزعج أصحاب الفتن ومحترفي الوقيعة".

وأضاف: "نثق أن محاولاتهم اليائسة لن تجدي ولن توقف مسيرة العمل وندعوكم للالتفاف حول ناديكم ومجلس إدارته ونعاهدكم بأنكم ستشهدون في القريب خطوات أخرى جادة وملموسة في كافة المجالات، وعلى الأخص الخدمات الاجتماعية وتطوير وتحديث حقيقي لمقر النادي على نحو يليق بكم".

وأتم البيان: "نؤكد ونكرر أننا نعمل من أجلكم.. وبدعمكم وثقتكم سنتقدم معًا بنادينا إلى المكانة التي تليق بنا".

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