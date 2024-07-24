"دعونا نجعل مصر فخورة".. رسالة للمنتخب الأولمبي قبل مواجهة الدومينيكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر الأولمبي، صورا للاعبين أثناء جلسة تصوير، قبل ساعات من أولى مباريات المنتخب في أولمبياد باريس 2024.

وشملت الصور كل من، محمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمد شحاتة وحمزة علاء وأحمد كوكا وإبراهيم عادل ومحمد سيحا وأحمد عيد.

وعلق الحساب الرسمي لمنتخب مصر على الصور، موجها رسالة للاعبين والجماهير: "دعونا نجعل مصر فخورة، شجع مصر".

ويفتتح منتخب مصر الأولمبي مشواره في أولمبياد باريس 2023، بمواجهة الدومينيكان، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

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