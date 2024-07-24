شكرا لقرائتكم خبر عن 6 رياضات مصرية تنتظر معانقة الذهب لأول مرة فى تاريخ الأولمبياد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر6 رياضات مصرية التتويج بأول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتها في الألعاب الأولمبية وذلك في أولمبياد باريس المقرر انطلاقها ما بين فترة 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل.

وعلى مدار تاريخ الألعاب الأولمبية لم يحالف 6 رياضات التوفيق في حصد ميدالية ذهبية ولكنهم بالطبع حصدوا ميداليات أخرى ما بين فضية وبرونزية لكن الذهب عاندهم،ويمنون النفس في هذه الدور في الانقضاض عليها وهم رياضة الملاكمة،الغطس،الجودو،الشيش،الخماسي الحديث والتايكوندو.

وتطمح البعثة المصرية فى زيادة عدد الميداليات الأولمبية بالنسخة القادمة باريس 2024، فى ظل المشاركة بأكبر بعثة فى تاريخ الفراعنة بواقع 148 لاعبا ولاعبة.

ويحمل علم مصر فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الثنائي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو فى الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.