شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصدر بيانا موجها للأعضاء.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نادى الزمالك بيانا لأعضاء ومحبى النادى بحسب ما اسماهم، يوضح فيه ما تم منذ أن تم انتخاب مجلس إدارة جديد للزمالك لمنع انتشار الشائعات بين أرجاء النادى.



بيان الزمالك

وجاء نص البيان كالتالى..

إن النجاحات التى تحققت فى بعض الملفات الصعبة خلال شهور قليلة مثل سداد الغرامات الدولية الباهظة، وإلغاء إيقاف القيد والتعاقد مع لاعبين مميزين واستعاده هيبة ومكانة النادى قد أزعج أصحاب الفتن ومحترفى الوقيعة ونثق أن محاولاتهم اليائسة لن تجدى ولن توقف مسيرة العمل.

ومن جانب آخر، كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة والتي تؤكد رفض اللاعبين خوض التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء بسبب أزمة المستحقات المالية وطلبهم عقد اجتماع عاجل مع مجلس إدارة النادي.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365" عدم صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلا، موضحا أن اجتماع اللاعبين مع حسين لبيب رئيس الزمالك كان محددا له منذ أسبوع، لأن حسين لبيب أراد تحفيز اللاعبين وتوجيه الإشادة لهم لما قدموه خلال الموسم الحالي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وأضاف المصدر أن مجلس الإدارة قام بصرف جزء من مستحقات اللاعبين في الأيام الماضية قبل عقد جلسة اللاعبين بالأمس مع حسين لبيب رئيس النادي، مشددا على عدم صحة رفض اللاعبين خوض تدريب الأمس.

ويلتقى الزمالك مع نظيره بيراميدز يوم الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.