شكرا لقرائتكم خبر عن من الأقرب لتعويض مروان عطية فى تشكيل الأهلى أمام المصري؟ والان مع تفاصيل الخبر

يغيب مروان عطية لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام المصري بعد غد الجمعة في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني كأجازة زفاف، حيث يحتفل بزفافه مساء اليوم الأربعاء بأحد الفنادق.

ويعاني الأهلي من غياب عمرو السولية في وسط الملعب للإصابة وأحمد نبيل كوكا الذي يتواجد مع المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس.

من الأقرب لتعويض غياب مروان في تشكيل الأهلي؟

من الوارد أن يعتمد كولر على الثلاثي أكرم توفيق وأفشة وإمام عاشور في وشط الأهلي أمام المصري، بحيث يشارك أفشة أساسيا لتعويض غياب مروان.

هل هناك حلول أخرى أمام كولر؟

من الوارد أن يبدأ اليو ديانج أساسيا على حساب مروان عطية ويلعب بجوار أكرم توفيق وإمام عاشور، على أن يحتفظ بأفشة على الدكة كورقة رابحة، لاسيما بعد الحصول على موافقة نادي الخلود لتأجيل انضمام اللاعب المالي إلى ناديه الجديد حتى نهاية الشهري الجاري.

وهل يوجد لاعبين آخرين قادرين على حل أزمة النقص في لاعبي الوسط أمام المصري؟

يوجد كريم نيدفيد القادر على تعويض غياب مروان في قائمة الأهلي في مباراة المصري، لاسيما وأنه غاب عن قائمة مباراة بيراميدز الأخيرة رغم مشاركته قبلها في مباراة مودرن سبورت بالدوري.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي قبل مباراة المصري المقر لها بعد غد ، الجمعة ، في الدوري ، للاستفسار منه عن موقف اللاعبين المصابين وتطورات البرنامج التأهيلي الذي يخضعون له في ظل معاناة الفريق الأحمر من 4 غيابات وهم علي معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولي، وجميعهم يحتاجوا بعض الوقت قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويستمر غياب علي معلول عن الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري في ظل حاجته لقرابة شهرين قبل التعافي من إصابته بقطع في وتر أكيلس، بينما لم يتحدد موقف عمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولي من اللحاق ببعض المباريات المتبقية للفريق الأحمر، أو استمرار غياب الثلاثي حتى نهاية الموسم الجاري وعدم لحاقهم بأيا من المباريات المتبقية من عمر الدوري.

يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.