شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسلم لاعبى 2003 الاستغناء بعد صرف المستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع لاعبى فريق 2003، ممن تم إلغاء المسابقة الخاصة بهم من جانب اتحاد الكرة، على استلام الاستغناءات خلال الأسبوع المقبل.

وطلب الزمالك من لاعبى فريق 2003 التوقيع على المخالصة الخاصة بهم للحصول على الاستغناء، إلا أنهم رفضوا التوقيع إلا بعد استلام مستحقاتهم المتأخرة لدى النادى.

وحصل اللاعبون على وعد من مجلس الزمالك بصرف المستحقات فى أقرب وقت لتسليمهم الاستغناءات.

كان مسئولو الزمالك قرروا منح لاعبى فريق 2003 خطابات الاستغناء الخاصة بهم، والاكتفاء بقيد 5 لاعبين فى الفريق الأول بالزمالك هم كل من محمود الشناوى حارس المرمى، أحمد رفاعي، حازم أسامة، عبد الرحيم إيشو، ومحمد صلاح.