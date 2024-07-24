شكرا لقرائتكم خبر عن هل تضع الجولة الـ32 خط النهاية للهابطين رسميا للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب دورى نايل من نهايته بعد الوصول للمحطة الـ31 ولم يتبقى سوى 3 جولات مع بعض المباريات المؤجلة للأهلى والزمالك بسبب مشاركتهم في البطولات الأفريقية خلال الموسم المنقضى .

وبالنظر إلى الأندية التي تصارع على البقاء نجد هبوط الداخلية كأول فريق لدورى المحترفين بعد الخسارة الأخيرة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف وتجمد رصيده عند 19 نقطة في مؤخرة جدول الترتيب .

المقاولون العرب



أما المقاولون العرب صاحب المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة فقد خاض 29 لقاء وأصبح على بعد نقطة وحيدة ويحتاج لـ13 نقطة على الأقل من أجل ضمان البقاء بالمسابقة وهو ما يعد أمرا صعبا في ظل ارتباطه ببعض المباريات القوية على رأسها لقاءات مع الأهلى والزمالك إلا أنه ما زال لديه بصيص من الأمل .

بلدية المحلة



أما بلدية المحلة صاحب المركز السادس عشر برصيد 24 وخاض 31 مباراة ويتبقى له ثلاث جولات ، ويحتاج الفوز في مبارياته الثلاث مع وقوع الأخرين لضمان البقاء بشكل رسمي ، ورغم صعوبة المهمة إلا أنه ما زال لديه أمل .

فاركو

صاحب المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة، استطاع خلال مبارياته في الدور الثانى مع المدرب المجتهد أحمد خطاب من تحقيق عدد من النتائج المرجوة دفعت به للمقدمة بعض الشئ ويتبقى له ثلاث مباريات يحتاج منهم إلى 3 نقاط فقط لضمان بقائه بالمسابقة .