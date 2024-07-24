شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 – 7 – 2024 فى مقدمتها، الأهلي يضم لاعبة جديدة لفريق الكرة النسائية، وتفاصيل جلسة العتاب بين إمام عاشور وخالد بيبو بالأهلي، وموافقة أحمد ياسر ريان على الانتقال للزمالك.

الأهلى يضم لاعبة الشعلة السعودى لتدعيم فريق الكرة النسائية

حصل مسئولو النادى الأهلى على توقيع شروق السيد لاعبة منتخب مصر السابقة، والعائدة مؤخرًا من رحلة احتراف قصيرة فى صفوف الشعلة السعودى بشكل رسمى، من أجل تعزيز فريق كرة القدم النسائية خلال الموسم الكروى المقبل، فى صفقة انتقال حر لتعزيز صفوف المارد الأحمر، والذى يخوض الموسم المقبل دورى الكرة النسائية، ويظهر المرة الأولى فى دوريات الكرة النسائية بعد انطلاق المسابقة بـ26 عامًا.

تفاصيل جلسة العتاب بين خالد بيبو وإمام عاشور في الاهلي

عقد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع نجمه أمام عاشور لاعب خط وسط الفريق وجه له خلالها رسالة عتاب بسبب غضب اللاعب من استبداله في الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد ليدعم حظوظه في الحفاظ علي لقبه كبطل للدوري المصري .

الزمالك يحصل على موافقة أحمد ياسر ريان لتدعيم خط الهجوم

اقترب أحمد ياسر ريان لاعب فريق سيراميكا من الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدعيم خط الهجوم الأبيض خلال الميركاتو الصيفى.

كولر يحث لاعبي الأهلي على مواصلة الانتصارات لحسم الدرع الـ44

عقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبيه عقب مباراة إنبي يوم الاثنين الماضي، طالبهم خلالها بضرورة التركيز الشديد وبذل أقصى جهد لديهم من أجل حسم لقب الدوري المصري للموسم الحالي، بعدما قطع الفريق الأحمر شوطا كبيرا نحو حصد الدرع رقم 44 في تاريخه.

أشرف صبحى: سيتم الإعلان عن الإجراءات القانونية بقضية أحمد رفعت فى وقتها

أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن هناك إجراء قانونيا وتحقيقات فى أزمة أحمد رفعت وسوف يتم الإعلان عنها فى وقتها فور الانتهاء من بعض الأمور.

جوميز يشدد على ضرورة تعاقد الزمالك مع مهاجم ومدافع فى الصيف

طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، من إدارة النادي التعاقد مع مهاجم ومدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل دعم النقص العددي في هذه المراكز.

اتحاد الكرة يخاطب 5 دول أجنبية لتعيين طاقم حكام لمباراة الأهلى والمصرى

أرسل اتحاد الكرة خطابات لأكثر من 5 دول أجنبية من أجل تعيين حكام لمباراة الأهلى والمصرى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.