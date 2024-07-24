لابورت يبلغ النصر السعودي برغبته في الرحيل والهدف ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت صحيفة الماركا الاسبانية ان نجم دفاع منتخب أسبانيا ونادي النصر السعودي تقدم بطلب الى ادارة ناديه السعودي للرحيل عن العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مؤكدا انه يفضل العودة الى الدوري الاسباني .

وكان ايمريك لابورت قد انضم الى صفوف النصر في الموسم الماضي قادما من نادي مانشيستر سيتي الانجليزي وانضم الى صفوف منتخب أسبانيا الذي حصد لقب اليورو الاخير في المانيا وظهر لابورت بمستوى متميز دفع عدد من الاندية الاسبانية للتفاوض معه في مقدمتها ريال مدريد الذي يرغب في تدعيم خط دفاعه خلال الفترة القادمة خاصة بعد فشل صفقة ضم الفرنسي الشاب ليني يورو الذي انتقل من ليل الفرنسي الى مانشيستر يونايتد الانجليزي الى جانب اتلتيكو مدريد الذي ابدى ايضا رغبته في ضمه لكن القيمة المالية التي سيطلبها نادي النصر السعودي ربما تعيق محاولات أتلتيكو مدريد

وكشفت صحيفة الماركا ان لابورت تلقى خلال الايام الماضية عرضا للانتقال من احد الاندية الاسبانية مقابل 14 مليون يورو الا ان ادارة النصر ترى ان المبلغ المعروض ضعيف للغاية ولا يليق بأسم المدافع الدولي الاسباني خاصة بعد تألقه في يورو 2024 والتي محت اي مخاوف من تراجع مستواه بعد الموسم الذي قضاه في دوري روشن السعودي .