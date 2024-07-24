موعد انضمام حمد الله لمعسكر الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف تقرير صحفي اليوم، عن الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الشباب السعودي، إلى معسكر الليث المقام في مدينة تينيريفي الإسبانية، تحضيرا للموسم المقبل.

حمد الله ينضم لمعسكر الشباب غدا

وكان نادي الشباب السعودي، أعلن فجر الثلاثاء أمس، تعاقده مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، قادما من الاتحاد، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نشرته جريدة “اليوم” السعودية، فإن المغربي عبد الرزاق حمد الله، سوف ينضم لمعسكر نادي الشباب، مساء غدا الخميس، قادما من بلاده، تحضيرا للموسم الجديد.

ورحل عبد الرزاق حمد الله، عن نادي الاتحاد السعودي، بقرار من الإدارة الرياضية في العميد، بسبب عدم الحاجة لخدماته في الموسم المقبل.

وبدأ نادي الشباب السعودي، معسكره الخارجي، الخميس الماضي استعدادا للموسم المقبل الذي سوف يتخلله 3 مباريات ودية أمام سي دي تينيريفي، 29 يوليو ولاس بالماس 2 أغسطس وفالنسيا أغسطس القادم.

يذكر أن، نادي الشباب احتل المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، خلال الموسم الماضي.